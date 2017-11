Allegri, giusto Messi a vita al Barca

TORINO, 25 NOV - "E' giusto che Messi rimanesse al Barcellona. Lo vedremo ancora lì per tanti anni e vederlo in campo è una cosa straordinaria". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così il rinnovo dell'accordo tra il fuoriclasse argentino e i catalani. "Fa sembrare semplici cose che altri non fanno", aggiunge il tecnico della Juventus, che non si esprime sulla clausola rescissoria monstre da 700 milioni di euro: "La clausola - taglia corto - non è un problema mio ma un problema finanziario...".