Montella: errore Bonucci? Cambiato vento

CARNAGO (VARESE), 25 NOV - ''Come mi spiego l'errore di Bonucci contro l'Austria Vienna? Ha fatto una bella prestazione difensiva, macchiata solo da una sbavatura. Poi se dopo un errore del genere la squadra riesce comunque a vincere 5-1 vuol dire che è cambiato il vento''. Vincenzo Montella, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, usa la filosofia per sottolineare la crescita del suo Milan sotto l'aspetto del gioco ma soprattutto della personalità. ''Ora con la qualificazione in Europa League in tasca - aggiunge Montella - avremo la mente più libera e più tempo per lavorare sui dettagli''. Domani a San Siro sono previsti oltre 50mila spettatori.