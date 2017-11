Juve: rispetto Crotone ma voglio 3 punti

TORINO, 25 NOV - "Abbiamo l'obbligo di portare a casa i tre punti, ma dobbiamo evitare di uscire dalla partita: con le piccole ci è già successo e abbiamo subito gol". Allegri non si fida del Crotone e chiede massima concentrazione alla Juventus in vista della sfida di domani. "Domani è una partita da vincere, sarà tosta - spiega - il Crotone merita rispetto, si difende molto bene, è veloce nel ripartire e soprattutto non esce mai dalla partita, cosa che a noi è capitata". Out per infortunio Chiellini, Cuadrado e Bernardeschi, contro il Crotone si rivedrà Mandzukic, mentre Howedes, se nell'allenamento di oggi conferma quanto visto in settimana, potrebbe essere una soluzione. In porta? Buffon, è lui il titolare".