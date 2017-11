Allegri, stagione Juve tutta da giocare

TORINO, 25 NOV - "In campionato abbiamo lasciato per strada due o tre punti, ma la stagione è tutta da giocare". Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno alla vigilia della partita casalinga della sua Juventus contro il Crotone. "In Champions abbiamo fatto il percorso che dovevamo fare. A Barcellona ci sta anche di perdere ma siamo a un passo dal passaggio del turno, primo obiettivo della stagione, e quindi aspettiamo Atene: abbiamo molte possibilità di passare il turno".