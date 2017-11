Barca: Messi rinnova, clausola 700 mln

ROMA, 25 NOV - Leo Messi giocherà col Barcellona fino al 2021. L'ufficialità del rinnovo del più forte giocatore del mondo è arrivata oggi sul sito del club blaugrana che ha fissato in 700 milioni la clausola rescissoria della 'Pulce'. Arrivato al Barcellona 13enne, proveniente dal Newell's Old Boys, ed esordito in prima squadra a 16 anni, al termine del nuovo contratto Messi avrà vestito la casacca azulgrana per 17 stagioni.