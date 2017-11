Fiorentina:solo 200 tifosi a allenamento

FIRENZE, 24 NOV - C'erano solo 150-200 persone all'allenamento pomeridiano della Fiorentina che il tecnico Stefano Pioli e la società avevano deciso di tenere allo stadio Franchi aprendo le porte ai tifosi viola che non hanno risposto, come avveniva invece in passato, a quest'opportunità complici, forse, la stagione non esaltante della squadra e la contestazione di una parte della tifoseria verso la società e i Della Valle. La seduta di allenamento a Pioli ha comunque dato segnali importanti in vista della trasferta di domenica a Roma con la Lazio: sono completamente recuperati gli infortunati Badelj, Thereau e Laurini. Tutti e tre saranno della partita. Come lo sarà, con tutta probabilità, anche Babacar. Il tecnico viola lo ha provato a lungo, nella partitella finale, come attaccante principale al posto di Simeone, con ai lati Chiesa e Thereau. Domani allenamento mattutino e poi nel pomeriggio la partenza per Roma.