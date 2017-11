Lega di Serie A verso assemblea fiume

MILANO, 24 NOV - Rischia di essere un'assemblea fiume quella convocata lunedì prossimo dalla Serie A con il progetto del canale della Lega e il bando sui diritti tv in testa all'ordine del giorno, successivamente integrato con il rinnovo della governance per allontanare lo spettro del commissariamento della Federcalcio. Non risulta ancora un'intesa sui due nomi di presidente e amministratore delegato, per questo è possibile che l'assemblea resti aperta o ne sia convocata una nuova per eleggere quelle e le altre cariche. Restano ancora dettagli da limare nel fine settimana nel bando varato oggi dalla commissione diritti tv: fra le novità prospettate dall'advisr Infront ai club, c'è l'interesse, non solo da parte di broadcaster e agenzie, ma anche di soggetti finanziari come i fondi di investimento.