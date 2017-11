Betancur, Napoli primo ostacolo scudetto

TORINO, 24 NOV - "Il Napoli è il nostro principale avversario". Lo juventino Rodrigo Bentancur vede così la corsa scudetto, con i partenopei indicati dall'uruguaiano quali principali antagonisti della Juventus. "Siamo distanti quattro punti, fra poco li affronteremo - spiega il giovane centrocampista - Però dobbiamo pensare a una partita per volta, cominciando da domenica". Bentancur è poi tornato sul pareggio strappato mercoledì al Barcellona in Champions: "Un ottimo punto, non abbiamo trovato il gol, ma abbiamo dimostrato di essere solidi in difesa".