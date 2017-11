Calcio: Bayern, ricavi a 640 mln di euro

MONACO DI BAVIERA, 24 NOV - Fatturato record per il Bayern di Monaco che nell'ultimo esercizio approvato oggi ha toccato la cifra di 640,5 milioni di euro e un utile operativo di 149,1 milioni di euro. L'utile ante imposte del gruppo è aumentato del 22,2% a 66,2 milioni di euro (39,2 milioni al netto delle tasse), nonostante l'uscita della Champions della squadra bavarese nei quarti di finale. "La brillante performance dei conti - ha detto il vicepresidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen - consentirà al club di effettuare i giusti investimenti per la prima squadra, necessari a garantire la nostra competitività nell'elite del calcio europeo". Il ricavato dalle partite è stato pari a 154,3 milioni di euro, quello da sponsorizzazioni e marketing altri 169,4 milioni. Le spese per il personale del gruppo Bayern (non solo i calciatori) è stato pari a 264,9 milioni di euro.