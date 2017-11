Lega B in campo contro violenza su donne

ROMA, 24 NOV - La Lega B scende in campo contro il femminicidio all'interno della giornata internazionale contro la violenza alle donne del 25 novembre. I capitani e i dirigenti delle squadre, al termine del riscaldamento, consegneranno su tutti i campi un mazzo di fiori a una rappresentante della squadra femminile del club di casa. Il neo presidente della Lega B Mauro Balata, che fin dal suo arrivo come commissario straordinario ha lavorato affinché fosse possibile in concomitanza di questa giornata esprimere un messaggio di sensibilizzazione sul problema, sarà simbolicamente in campo domenica a Terni. "Questo gesto ha due significati - spiega - Sensibilizzare attraverso quell'incredibile veicolo sociale e di comunicazione che è il calcio il tema della violenza contro le donne, quindi promuovere il movimento calcistico femminile attribuendogli la massima dignità possibile e creando gli strumenti necessari per garantirne una crescita costante".