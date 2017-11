Hamsik, con Juve non sarà match scudetto

NAPOLI, 24 NOV - ''Con la Juve non sarà un match-ball scudetto. Lo sarebbe stato se si fosse trattato dell'ultima partita di campionato. Invece è ancora presto, il Napoli sta molto bene, giochiamo davanti ai nostri tifosi, dobbiamo fare una bella figura. Faremo di tutto per portare sei punti a casa nelle prossime due gare''. Marek Hamsik parla a Radio Kiss Kiss dei prossimi impegni del Napoli e focalizza l'attenzione sulla gara di domenica prossima in Friuli, ma comincia soprattutto ad entrare nel clima del big-match dell'1 dicembre al San Paolo con i campioni d'Italia. ''Con Udinese e Juventus - conclude il capitano del Napoli - ci aspettano due partite importanti. Pensiamo prima all'Udinese, sarà complicato affrontarla, c'è l'esordio di Oddo, un campo difficile. In testa abbiamo solo l'Udinese perché sappiamo che non sarà facile e noi dobbiamo vincere''.