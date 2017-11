Champions: Hamsik, crediamo a ottavi

NAPOLI, 24 NOV - ''La qualificazione agli ottavi di Champions? Ci crediamo, abbiamo giocato una bellissima partita contro lo Shakhtar, ora andremo a Rotterdam per battere il Feyenoord, sperando che il City vinca in Ucraina''. Per Marek Hamsik il discorso qualificazione in Europa non è ancora chiuso e ne spiega i motivi ai microfoni di Radio Kiss Kiss. ''Il City - dice lo slovacco - è una squadra costruita per vincerle tutte e penso che andrà lì per vincere''. ''Se sogno una rivincita con il Real Madrid in caso di passaggio del turno? Magari - conclude Hamsik - è meglio pescarli più in là!''.