Hamsik, scudetto il mio sogno più grande

NAPOLI, 24 NOV - ''Vincere lo scudetto è il mio sogno più grande, farlo in questa città sarebbe qualcosa di meraviglioso, di incredibile''. E' quel che pensa Marek Hamsik che ai microfoni di Radio Kiss Kiss fa il bilancio della sua carriera in azzurro e analizza le prospettive per il futuro della sua squadra, con un occhio particolare al tricolore. ''Ho tanti tatuaggi - racconta - e non so più neppure quanti siano. Ma sul mio corpo ho lasciato uno spazio importante. Lo sto conservando. Lo spero per i tifosi e per me. Napoli se lo merita''. ''Stiamo andando bene - conclude lo slovacco -la strada è quella giusta, abbiamo iniziato alla grande, battendo ogni record. Non ci dobbiamo montare la testa, dobbiamo correre e dimostrare cosa sappiamo fare''.