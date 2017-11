Real Madrid, Asensio fermo 10 giorni

ROMA, 24 NOV - Il Real Madrid dovrà fare a meno di Marco Asensio per 10 giorni, a causa di un infortunio alla gamba destra. Il giovane talento spagnolo salterà sia il match di domani contro il Malaga, in casa, sia la trasferta del San Mamès contro l'Athletic Bilbao del 2 dicembre. "Ha fatto alcuni test, ha un problemino, quindi è meglio fermarsi tre o quattro giorni che continuare e rischiare", ha detto Zidane in conferenza stampa aggiungendo che in questo momento della stagione "non mi aspettavo di essere a -10 dal Barcellona. E' vero che domenica incontra il Valencia e una delle due perderà punti ma questo annoi non interessa. Noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di vincere". Per un Asensio che perde, Zizou potrebbe però ritrovare Bale: "Sappiamo quello che ci può dare e lui ha sempre fatto bene quando ha giocato. Si parla spesso dei suoi infortuni ma per noi è un calciatore molto importante, lo sanno tutti. Non so quando rientrerà cercheremo di recuperarlo al 100%".