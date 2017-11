Spalletti, Icardi innamorato dell'Inter

APPIANO GENTILE, 24 NOV - ''Il Real Madrid vuole Icardi? E chi non lo vorrebbe, se mi dovessi preoccupare sarei un eterno preoccupato. Ma lui è totalmente innamorato dell'Inter, lo percepisco''. Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Cagliari, risponde così ad una domanda su un possibile interessamento del Real e di altri club nei confronti del capitano nerazzurro. ''Milano, i compagni, la società, i tifosi sono tutte cose - spiega il tecnico - a cui lui è attaccato in maniera fortissima. Se gli chiedete se rimane per sempre lui vi dirà: perché solo per sempre? Sotto questo aspetto dormo tranquillo''. Spalletti poi è sicuro che entro la fine dell'anno si capirà il reale valore di quei giocatori che finora non sono stati pienamente utilizzati: ''Ve li faremo vedere prima della fine dell'anno, cercate di pazientare. Dalbert, Vecino? Sicuramente questi calciatori hanno un valore che non verrà disperso''.