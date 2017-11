Spalletti, a Cagliari match senza tregua

APPIANO GENTILE (COMO), 24 NOV - ''Il Cagliari ha accelerato con il ritorno di Lopez. Noi sappiamo cosa fare per raggiungere il nostro obiettivo e le nostre ambizioni. Abbiamo i ferri giusti del mestiere. Sarà una partita senza tregua, una sfida difficile'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti che, alla vigilia della partita contro il Cagliari, richiama l'hashtag lanciato su Instagram qualche settimana fa e diventato il 'motto' della stagione nerazzurra. ''Ora l'Inter - continua - sa scegliere i momenti durante una partita per colpire e dare il massimo. La classifica è cortissima ad alta quota. Ho stampato il prospetto degli ultimi sei anni. Fino a 5/6 anni indietro, c'erano 25 punti di differenza con la quinta in classifica, ora siamo attaccati. Noi dobbiamo avere delle ambizioni ma dobbiamo essere costanti, vogliamo arrivare a quel punto in cui poi non si può tornare indietro''.