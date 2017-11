Spalletti, non si può abbassare guardia

MILANO, 24 NOV - ''Adesso la classifica dice che il gap con Napoli e Juventus si è chiuso ma tutte le volte c'è da ritrattare la nostra qualità per metterla sul campo. Non si può abbassare di un centimetro la guardia''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti chiede massima concentrazione alla squadra nerazzurra alla vigilia della partita contro il Cagliari per restare in alto in classifica e superare, almeno per una notte, il Napoli capolista. ''Qual è la quota Champions? Difficile poterlo dire. Se i risultati saranno ancora questi - continua Spalletti - diventerà una competizione. Nessuno si può mettere comodo seduto sul divano. Bisogna andare e giocarsele. Basta un risultato buttato via per ritrovarti quinto. Per la quota bisogna capire se continueremo tutte a vincere''.