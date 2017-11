Samp:Giampaolo, I trimestre a pieni voti

GENOVA, 24 NOV - "Bilancio? Diciamo che la squadra in questo primo trimestre ha raggiunto il pieno dei voti". Marco Giampaolo elogia la sua Sampdoria e la chiama alla continuità domani contro il Bologna, dopo il successo sulla Juventus. "Dobbiamo continuare a studiare perchè se il professore ti interroga e non sei preparato vai ad inficiare tutto quanto fatto di buono in precedenza. La squadra è preparata. I risultati fuori casa possono farci fare un ulteriore passo avanti per restare nella parte alta della classifica. Per noi la gara di domani è un banco di prova importante - conclude - ma noi dobbiamo pensare solo al presente senza puntare obiettivi da raggiungere. E' ancora presto, la squadra gioca in maniera divertente solo se è sbarazzina". Il tecnico ha recuperato Praet dopo l'infortunio alla caviglia ma deciderà solo domani se utilizzarlo. Al momento quel posto è di Linetty.