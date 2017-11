Calcio: Messi riceve 4/a Scarpa d'Oro

ROMA, 24 NOV - "Mi diverto sempre di più". Lionel Messi ha ricevuto oggi la 4/a Scarpa d'Oro, il premio attribuito al miglior cannoniere del calcio europeo nella scorsa stagione che ha legittimato con i 37 gol segnati nella Liga con la maglia del Barcellona. Per il fuoriclasse argentino si tratta della 4/a volta in carriera, eguagliando Cristiano Ronaldo. "Cerco sempre di migliorarmi, di aggiungere altre cose al mio stile di gioco", ha detto Messi tornato sulla panchina iniziale mercoledì scorso contro la Juventus: "Non mi piace mai restare fuori, io preferirei giocare sempre e contribuire ad aiutare i miei compagni , ma la stagione è lunga e bisogna a volte prendersi più cura di sè", ha aggiunto Messi che ha poi parlato della sfida di domenica al 'Mestalla' contro il Valencia: "Siamo ancora all'inizio della Liga. Loro hanno una grande squadra e un grande allenatore, hanno le idee chiare, sarà insomma una partita complicatissima".