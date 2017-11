Nainggolan 'uniti dopo Madrid'

ROMA, 24 NOV - "Penso si sia parlato troppo della sconfitta con l'Atletico Madrid, non bisogna fare drammi, stiamo ancora in un buon momento e siamo concentrati per l'impegno di domenica. Affronteremo il Genoa e ce la giocheremo come abbiamo fatto finora". Radja Nainggolan fa il punto della situazione dopo il ko in Spagna che ha rimandato il passaggio del turno della Roma agli ottavi di Champions. "Siamo pienamente in corsa per l'obiettivo, superare il girone sarebbe un grande orgoglio per noi visto che nessuno all'inizio avrebbe scommesso in una nostra qualificazione" aggiunge il belga, prima di sottolineare l'unità di intenti che si respira a Trigoria: "Io ho un ottimo rapporto con tutti i compagni, sanno che su di me possono contare quindi cerco di dare sempre il massimo per loro, e loro fanno lo stesso con me. Questo è un rapporto ottimale in un gruppo come il nostro. Ognuno sa cosa fare, quale contributo può dare alla squadra, e uniti così si può arrivare da qualche parte, poi vedremo alla fine dove.