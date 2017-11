Libri:'Monchi',metodi di Re Mida mercato

ROMA, 23 NOV - Ramòn Rodriguez Verdejo, calcisticamente Monchi, ex portiere del Siviglia e compagno di Maradona ai tempi dell'esperienza in Andalusia dell'ex 'Pibe de Oro', è diventato celebre da dirigente. E' stato infatti, da talent scout e direttore sportivo, uno degli artefici delle vittorie in Europa League del Siviglia, ottenute anche grazie a sapienti strategie di mercato che hanno mantenuto la squadra biancorossa competitiva nonostante cessioni eccellenti. Il tutto dopo essere diventato dirigente del Siviglia in un momento d'emergenza della società che ha contribuito a trasformare in un modello. Adesso Monchi è alla Roma, e la sua storia viene sviscerata in un libro, 'MONCHI. I segreti del Re Mida del calcio mondiale', in uscita a dicembre, edito da Fandango e scritto dal giornalista Daniel Pinilla, a lungo a stretto contatto con il d.s. sivigliano per carpirne e svelarne i segreti del sistema di lavoro che hanno trasformato Monchi in un referente globale, motivo di studio da parte di altri club e perfino di atenei.