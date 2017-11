Malagò, sport più poveri senza Mondiali

BOLZANO, 23 NOV - Per il presidente del Coni Giovanni Malagò la mancata qualificazione dell'Italia dai Mondiali in Russia avrà ricadute economiche, "un danno finanziario che intaccherà anche aspetti sociali, occupazionali, d'immagine e di prestigio". A Bolzano per i 20 anni della Casa dello Sport Malagò ha ribadito che il calcio "è uno sport come tanti altri ma, nel nostro paese, all'atto pratico non è così". Secondo il presidente del Coni, "il danno economico si spalmerà anche sugli altri settori e altri sport, siamo tutti un po' più poveri". Interpellato sul paventato commissariamento della Figc, ha risposto: "L'unica soluzione adottabile è di mettere il calcio italiano in condizione di esprimere una sua rappresentanza".