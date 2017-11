Libertadores, Gremio-Lanus 1-0

ROMA, 23 NOV - Il Gremio allenato dall'ex romanista Renato Portaluppi ha vinto la finale di andata della Coppa Libertadores battendo a Porto Alegre gli argentini del Lanus per 1-0, con rete di Cicero al 37' st. Il match di ritorno è in programma mercoledì 29 a 'La Fortaleza' di Lanus-Buenos Aires. Ma in casa del Gremio, nonostante il successo, c'è stata poca gioia, a causa dell'arbitraggio del cileno Julio Bascunan definito "vergognoso" da dirigenti e giocatori della squadra brasiliana. Le recriminazioni maggiori sono per la mancata concessione di un rigore in pieno recupero, al 50' st, per un fallo in area su Edilson, atterrato da Aguirre. Subito dopo l'arbitro ha fischiato la fine della partita, senza quindi permettere l'intervento del collega alla Var. In zona mista il presidente del Gremio Romildo Bolzan Junior ha annunciato che la squadra, prima di andare a Buenos Aires, passerà per Asuncion, capitale del Paraguay dove c'è la sede della confederazione sudamericana, la Conmebol "per discutere dei metodi di arbitraggio".