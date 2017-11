Lega B: Paparesta, ritiro candidatura

MILANO, 23 NOV - "Ho aspettato l'inizio dell'assemblea chiedendo a Mauro Balata di illustrare il programma, una cosa pacifica. Il commissario mi ha comunicato che non potevo né partecipare all'elezione né illustrare il programma. Credevo che fosse un momento di confronto e crescita, ma non c'è stata occasione e ho ritirato la mia candidatura": lo dice Gianluca Paparesta uscendo dall'assemblea elettiva di Lega B che è appena iniziata. "Alcune società mi hanno chiesto di candidarmi - aggiunge Paparesta - ora anche questi club potranno confluire sul commissario Balata. Evidentemente non si vuole il confronto. Ci sono sempre determinati poteri e determinate forze anche in assemblea B. Non volevo fare il presidente a tutti i costi, volevo dare il mio contributo ad alcune società, ora potranno seguire le direttive che qualcuno gli impartisce".