Kakà, ancora non so cosa farò da grande

MILANO, 23 NOV - Deve ancora "decidere cosa fare da grande", la giornata di Ricardo Kakà nel mondo Milan, fra visita al museo, incontro con la dirigenza e la partita questa sera a San Siro, per ora è solo un'emozionante visita in quella che per sette anni è stata la sua casa. Accolto e acclamato da qualche decina di tifosi, il brasiliano ha cominciato la giornata amarcord visitando il museo del club accompagnato dal padre. Nella sala delle coppe, il brasiliano ha parlato a Milan Tv. "E' molto speciale tornare dopo tre anni. Sono rimasto e rimarrò sempre del Milan, col Milan nel cuore. L'ultima partita con Orlando potrebbe essere stata l'ultima da professionista ed è stata speciale. Non ho ancora dato l'addio al calcio, voglio prendere un po' di tempo per pensarci bene", ha chiarito prima dell'incontro con il nuovo ad del Milan, Marco Fassone. Parte dei tifosi si augura di vederlo di nuovo con un ruolo in rossonero. "Sono in un momento personale un po' speciale - ha sorriso Kakà - devo ancora decidere cosa fare da grande".