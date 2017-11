Buffon, "col Barca un punto ma buono

TORINO, 23 NOV - "Quello di stasera è un punto solo ma un buon punto". Gigi Buffon commenta così, su Twitter, lo 0-0 col Barcellona, spendendo parole d'elogio per Ivan Rakitic, che alla vigilia si era detto disposto a rinunciare al Mondiale per lasciare al portiere azzurro la possibilità di giocare in Russia. "E' sempre un piacere e un onore incontrare e incrociare grandi campioni come Ivan Rakitic", sottolinea il portiere, che posta sul social una foto che li ritrae a fine partita. Il pareggio non consente ai bianconeri di qualificarsi in anticipo agli ottavi di finale: "Partita intensa, dobbiamo però ancora lottare per entrare nelle migliori 16", osserva sempre su Twitter il tedesco Sami Khedira. Per Sami Benatia è un "peccato non esser riusciti a prendere i 3 punti": ciò nonostante i bianconeri guardano "il futuro con testa alta", sostiene il difensore franco-marocchino.