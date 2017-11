E.League, A.Vienna cerca punti a Milano

MILANO, 22 NOV - Thorsten Fink torna a Milano da allenatore e nella sua mente ritornano i dolci ricordi della vittoria della Champions League nel 1999, quando vestiva la maglia del Bayern Monaco. Ora l'attenzione del tecnico dell'Austria Vienna è rivolta al Milan, avversaria di domani sera in Europa League: "Mi aspettavo un Milan in crisi? La squadra non è ai vertici come ci si poteva aspettare dopo una campagna acquisti sontuosa ma c'è una buona struttura di gioco, non vedo grosse debolezze. D'altronde, serve tempo. Il Milan è come Roma, non si può costruire in una notte". Fink spera di ottenere un risultato positivo a San Siro e spera in un passo falso dell'Aek Atene: "Sono contento di sfidare il Milan, è una grande occasione per i nostri giovani. Cercheremo di portare a casa dei punti e giocarci le nostre chance di qualificazione all'ultima giornata. Il Milan ci è superiore ma noi ci proveremo".