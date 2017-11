Inzaghi, ko derby ci serva per crescere

ROMA, 22 NOV - "Abbiamo preso tutti atto della sconfitta, nessun alibi. C'è tantissima delusione, ma ci dovrà servire come crescita per le prossime partite. Dovremo reagire come dopo il Napoli". A dirlo è il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Europa League in programma domani all'Olimpico contro il Vitesse. Una Lazio che vuole tornare a vincere dopo il ko nella contro la Roma: "Dobbiamo ripartire più forti di prima - precisa Inzaghi - In Europa League siamo stati bravi a mettere il risultato in cassaforte, dovremo fare una buona partita, qualche giocatore che ha giocato meno che avrà un'opportunità. In Europa ho sempre cambiato, abbiamo l'obbligo di fare una buona gara prima della Fiorentina "Se ho qualche rammarico dopo aver visto il fallo da rigore di Bastos su Kolarov? L'ho detto, non voglio alibi, ho commesso ingenuità io. Sarebbe l'errore più grave ora cercare scuse, abbiamo perso perché abbiamo commesso errori gravi. Voglio una grandissima reazione, da squadra matura".