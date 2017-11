Milan: Storari, esempio per Donnarumma

MILANO, 22 NOV - ''Il rapporto con Donnarumma? Mi alleno bene perché penso di potergli dare una mano, è molto giovane e vede come mi alleno. Penso di poter essere un grande esempio, alla mia età non mollo mai. In lui vedo delle potenzialità, ha un grande futuro''. Così Marco Storari, durante la conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro l'Austria Vienna, rivendica l'importanza della sua presenza al fianco di Donnarumma e vede analogie nel percorso di crescita di questo Milan e della prima Juventus di Conte: ''Mancano un po' di punti e qualche vittoria però so che l'impegno c'è. Abbiamo tutti massima fiducia e ci aspettiamo da un momento all'altro di decollare. Domani vogliamo chiudere il discorso qualificazione''.