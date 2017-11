La salvezza del Crotone in un libro

ROMA, 22 NOV - L'immagine di Davide Nicola lanciato in aria dai giocatori, la sera del 28 maggio, entra nella storia del Crotone. Il campionato è appena finito e i calabresi hanno ottenuto la salvezza in Serie A, scrivendo una grande storia. Uno scudetto paragonabile inversamente a quello della Juve, anche perché conquistato al culmine di una rimonta straordinaria. Penultima in classifica a poche giornate dalla fine, la squadra di Nicola taglia un traguardo insperato. L'impresa coinvolge una giornalista poco esperta di calcio come Maria Barresi, che ne diventa narratrice in un libro dal titolo 'Ma il cielo è sempre più rossoblù', un 'racconto calcistico ispirato a una storia vera' (edito da Minerva). Un evento che regala un'emozione, un momento di gloria, un sogno realizzato alla Calabria che crede nelle rimonte. La storia del Crotone, un po' come quella di ognuno di noi che, quando cade, sa di potersi rialzare. È la storia di una rivincita e di tanta speranza come dice il brano 'A mano a mano', del crotonese Rino Gaetano.