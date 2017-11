Berlusconi, cinesi rispettato impegni

MILANO, 22 NOV - ''Per cedere il Milan, Fininvest si è affidata ad advisor, studi legali e banche di livello internazionale. Gli acquirenti cinesi hanno sempre rispettato puntualmente gli impegni presi e un fondo importante come Elliott ha ritenuto di poter garantire loro un prestito rilevantissimo''. Così l'ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, su Twitter, spezza una lancia a favore della nuova proprietà del club: settimana scorsa un articolo del New York Times aveva sollevato dei dubbi sulla figura di Yonghong Li.