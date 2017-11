Allegri: col Barca vogliamo qualificarci

TORINO, 21 NOV - "Domani abbiamo la possibilità di qualificarci: possiamo conquistare il primo obiettivo della stagione". Così Allegri che guarda a domani senza però dimenticare la lezione di Genova: "Abbiamo giocato una buon partita, ci è mancato solo il risultato e i nostri gol sono arrivati troppo tardi". Allegri vorrebbe chiudere il conto qualificazione senza rischiare il 5 dicembre nel caldo stadio di Atene, pochi giorni dopo la trasferta di Napoli: "Ma non è un problema - dice - il calendario è questo. Speriamo che Atene non conti, ma ho una rosa importante per potere ruotare i giocatori al meglio. Questo è il campionato, altrimenti alleni una squadra che gioca ogni 15 giorni: ma a me non piace, mi annoio".