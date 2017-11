Allegri, Dybala e Messi tanto diversi

TORINO, 21 NOV - "Dybala e Messi? Sono due giocatori diversi, difficili da paragonare. Entrambi mancini, ma profondamente diversi nella struttura fisica". Così Massimiliano Allegri sul confronto tra i due argentini, protagonisti domani in campo di Juventus-Barcellona: "Paulo è un calciatore aerobico, Leo invece è potente - ha spiegato il tecnico bianconero - Dybala ha 24 anni, deve crescere ancora, ha fatto una prima parte di stagione molto buona segnando tanti gol, poi è calato dopo i rigori sbagliati. Ma sono momenti di crescita che lui deve vivere". Messi "è il miglior calciatore al mondo, ha spostato gli equilibri e continua a farlo - ha aggiunto Allegri - L'unico che fa passare la palla dove gli altri pensano non sia possibile, 'legge' il suo marcatore alla perfezione. Per questo serve una prova collettiva per fermarlo".