Pjanic, con Barca possiamo prendere 8/i

TORINO, 21 NOV - "Il nostro obiettivo è qualificarci per gli ottavi e domani abbiamo l'occasione di centrarlo. Cercheremo di impedire al Barcellona di sviluppare il suo gioco e di fargli gol". Così Miralem Pjanic alla vigilia della partita dei bianconeri contro i blaugrana. "La sconfitta con la Sampdoria ci rode, non doveva capitare - ha detto il centrocampista bosniaco - dobbiamo riprendere subito in mano la situazione e il modo migliore per riuscirci è una bella vittoria. Nel Barcellona ci sono giocatori straordinari, ma giochiamo alla pari: siamo in casa, siamo la Juve, vogliamo i tre punti per arrivare alla qualificazione già domani".