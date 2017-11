Rakitic: "A Buffon regalarei i Mondiali"

TORINO, 21 NOV - "Buffon è davvero unico, ha il rispetto di tutti, spiace davvero tanto che non possa avere un'ultima occasione di giocare un Mondiale. Se potessi glielo regalerei io". Così Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona domani avversario della Juventus in Champions League. "Quando lo vedi in quelle condizioni, come dopo la partita con la Svezia - ha aggiunto Rakitic - ti viene voglia di stargli vicino, di qualunque strada tu sia. Avrei voglia di dirgli 'vai tu al io posto al Mondiale...".