Ibra abdica, Granqvist miglior svedese

ROMA, 21 NOV - Zlatan Ibrahimovic, dopo 10 anni di dominio incontrastato, cede lo scettro di miglior calciatore svedese dell'anno direttamente nelle mani del capitano della Nazionale, Andreas Granqvist, con un passato anche nel Genoa. Il difensore, fra i protagonisti della qualificazione della Svezia ai Mondiali 2018 a spese dell'Italia, attualmente è in forza ai russi del Krasnodar. Granqvist ha ricevuto il 'Guldbollen' e naturalmente ha ringraziato un po' tutti. "Vorrei anche ringraziare gli svedesi per il sostegno e l'apprezzamento che mi hanno mostrato, ma anche la Nazionale per quanto fatto nell'ultimo anno - le sue parole, riportate dal sito della Federcalcio svedese -. Insieme giocheremo la Coppa del mondo 2018". Nella motivazione per la scelta del difensore, si legge che "Andreas Granqvist ottiene il Pallone d'Oro (svedese) per le prestazioni in Nazionale e nella squadra di club del Krasnodar, dove ha mostrato capacità di leadership eccezionali".