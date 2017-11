Fiorentina: tornano Badelj e Thereau

FIRENZE, 21 NOV - Fiorentina di nuovo in campo questo pomeriggio dopo un giorno di riposo. Stefano Pioli per la trasferta di domenica contro la Lazio, di cui sarà l'ex più atteso, confida di svuotare l'infermeria e recuperare Thereau, Badelj e Laurini. Intanto venerdì la squadra sosterrà un allenamento al Franchi aperto al pubblico a partire dalle 14,30: un modo per fare quadrato con i propri tifosi (per i quali sarà a disposizione il settore Maratona come già lo scorso 1° novembre in occasione di un'altra sessione a porte aperte) in un momento delicato ma anche decisivo della stagione.