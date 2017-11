Tavecchio, spunta caso molestia sessuale

ROMA, 21 NOV - "Carlo Tavecchio mi ha molestata, e non e' stato solo un episodio": è l'accusa di una donna lanciata sulle pagine del Corriere della Sera tramite il suo avvocato. L'ex n.1 Figc replica all'Ansa: "In relazione a quanto riportato da alcuni articoli di stampa, rivendico la mia correttezza e a tutela della mia immagine e della mia onorabilità ho dato mandato ai miei legali di agire in tutte le sedi competenti". A ricostruire la vicenda, senza riferimenti temporali, il Corsera che ha raccolto la testimonianza della dirigente sportiva, rimasta anonima. "Ero entrata nel suo ufficio per parlare di lavoro. Lui mi ha fatto sedere alla sua scrivania, nella sede della Figc. Non ho fatto in tempo a dire 'Presidente, come sta?' che lui, guardandomi dritta negli occhi, mi ha risposto: 'Ti trovo in forma, si vede che scopi tanto'. E poi: 'Fammi toccare le tette, vieni, dai'. Ero in imbarazzo...". La donna racconta di aver respinto le avances, parlando di "fatto non isolato" e di molestie ripetute nei 3 anni di presidenza.