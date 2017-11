Carraro: In Figc arrivi nuova governance

ROMA, 21 NOV - "Penso che debbano farsi tutti gli approfondimenti del caso, una gestione commissariale che sia abbastanza rapida, ma che abbia anche il tempo di rifare una rivisitazione delle regole e della governance. C'è un'altra esigenza, è indispensabile che le società di Serie A si occupino anche dell'organizzazione della federazione, l'idea di pensare solo al proprio club non va bene". Lo dice l'ex presidente di Figc e Coni, attuale membro del Cio, Franco Carraro. "Commissariare la Figc? Bisogna sempre rispettare le regole. Non conosco i regolamenti nei dettagli - ha specificato Carraro, a margine di un evento al Coni - una volta che Tavecchio ha avuto l'onesta intellettuale di dimettersi, presupponendo che non ci fossero le condizioni per realizzare un programma, a questo punto una ripartenza con nuova classe dirigente, con nuove regole, un potenziamento tecnico e organizzativo della Figc, con regole di governance e il coinvolgimento delle società mi sembra indispensabile".