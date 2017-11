La Fifa squalifica a vita tre dirigenti

ZURIGO, 21 NOV - La Fifa ha fatto sapere di aver radiato tre dirigenti, colpevoli di avere intascato tangenti. Tra essi c'è Richard Lai, ex presidente della Federcalcio delle Isole Guam, nonché ex membro del Comitato audit e conformità della Fifa, che si è dichiarato colpevole del reato di corruzione, di fronte alla Corte di New York. Squalificati a vita anche due ex presidenti federali: Julio Rocha del Nicaragua e Rafael Esquivel del Venezuela, arrestati a Zurigo nel maggio 2015 e successivamente estradati negli Stati Uniti per il processo. La Fifa afferma di avere imposto "sanzioni adeguate all'importo delle tangenti che hanno ammesso di aver preso".