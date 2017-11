'Juve a vita?Non me la sento promettere'

TORINO, 21 NOV - "Non so se resterò alla Juventus a vita, ma non vuol dire che questa sarà la mia ultima stagione in bianconero". Non fa promesse - "non me la sento" - Paulo Dybala, che non si sbilancia sul suo futuro. E, intervistato da France Football, ammette che il suo grande sogno si chiama Pallone d'Oro.