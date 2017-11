Figc: Deodato, commissario atto invasivo

ROMA, 21 NOV - "Il commissariamento è un atto grave che incide sulla vita di un ente che ha una sua autonomia e soggettività giuridica. Io suggerisco di esaminare il caso con estremo scrupolo". Così Carlo Deodato, presidente del Gruppo di Lavoro tecnico Statuti e Regolamenti del Coni e membro del Consiglio di Stato. Deodato ha ricordato le linee guida che nel merito prefigurano il commissariamento: "Posso dire che lo statuto del Coni prevede tre presupposti. L'unico astrattamente configurabile in questa fattispecie è quello relativo alla constatata impossibilità di funzionamento degli organi federali. Io non sono in grado di comprendere se l'esito del consiglio federale e le dimissioni di Tavecchio implichino l'effetto che si verifichi questo presupposto. Questo va valutato dal Coni. Il commissariamento è un atto grave che incide sulla vita di un ente che ha una sua autonomia e soggettività giuridica. Ha l'effetto di sciogliere gli organi e sostituirli con un altro organo fino a nuove elezioni. E' molto invasivo".