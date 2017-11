Udinese, Delneri verso esonero

UDINE, 21 NOV - Il cambio sulla panchina dell'Udinese appare ormai solo come una questione di ore. L'esonero di Gigi Delneri potrebbe arrivare già in mattinata insieme all'annuncio del nuovo tecnico scelto da Pozzo, che - stando alle indiscrezioni circolate finora - potrebbe essere Massimo Oddo. L'ex Pescara potrebbe essere arrivato a Udine già ieri sera per definire i dettagli dell'accordo. Fatale, per Delneri, é stato un avvio di stagione con otto sconfitte in 12 gare. L'ultima domenica con il Cagliari. Oddo potrebbe dirigere il primo allenamento già nel pomeriggio. Poi la squadra dovrebbe andare in ritiro.