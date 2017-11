Serie A: Verona-Bologna 2-3

ROMA, 20 NOV - Vittoria del Bologna, in rimonta, in casa del Verona: al 'Bentegodi' nel posticipo della 13/a giornata finisce 3-2 per la formazione emiliana. Padroni di casa avanti al 12' del primo tempo con una rete di Cerci. Immediata la risposta del Bologna che pareggia i conti dopo meno di 10 minuti con Destro. Padroni di casa ancora avanti al 33' con Caceres. Il Verona chiude la prima frazione di gioco in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa provano a mantenere il vantaggio ma al 28' si compie la rimonta del Bologna che prima pareggia con Okwonkwo che di testa batte Nicolas e tre minuti dopo (31' st) trova il gol del vantaggio con Donsah. Sconfitta pesante per i veneti - la quarta consecutiva - penultimi a 6 punti. E la panchina di Pecchia scricchiola sempre di piu'.