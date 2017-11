Serie B: Palermo-Cittadella 0-3

PALERMO, 20 NOV - Brutto stop per Palermo in casa. Il Cittadella vince 3-0 al Barbera e i rosanero perdono così la testa della classifica in un momento complicato dall'istanza di fallimento della società presentata nei giorni scorsi dalla Procura si Palermo. Fin dall'inizio gli uomini di Tedino procedono a folate, più concreto il Cittadella che al 43' passa in vantaggio: sinistro da posizione ravvicinata di Kouame che non lascia scampo a Posavec. Inesistente la reazione del Palermo che subisce il raddoppio al 20' della ripresa. Strizzolo mette in rete dopo una corta respinta di Posavec. Il Cittadella dilaga al 38' con il gol da fuori area di Salvi.