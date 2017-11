Resa Tavecchio: Cairo, opportuna

MILANO, 20 NOV - Le dimissioni di Carlo Tavecchio dalla presidenza della Figc sono state "opportune" per il presidente del Torino, Urbano Cairo, "perché, quando accade qualcosa di grave, di epocale, credo sia giusto che sia cambiato il ct, ma anche il presidente della Federazione". Secondo Cairo, infatti, "in questo momento il movimento calcio ha bisogno di una riflessione, di ripensamento, di rinnovamento radicali". "Sono stati fatti errori in passato e bisogna pensare se l'Italia sia organizzata nel modo giusto oppure no ed è quindi giusto che ci siano una riflessione generale e un cambiamento generale di chi era la guida della Federcalcio. Questo pur avendo fatto Tavecchio negli anni passati buone cose. Non significa, però, che quando accade qualcosa di grave, non vi debba essere un ripensamento generale e una riflessione generale su quello che deve essere il calcio italiano".