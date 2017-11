Montemurro, Sibilia può essere candidato

ROMA, 20 NOV - ''Noi appoggiamo Cosimo Sibilia e a mio personalissimo avviso potrebbe essere lui un eventuale candidato anche se ora mi sembra prematuro''. A lanciare il presidente della Lega nazionale dilettanti alla guida della Figc che verrà è il n.1 della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro che si assume la piena responsabilità di essere l'uomo del 'ribaltone' al consiglio federale di oggi: ''Mi assumo la responsabilità di questa scelta insieme agli oneri e agli onori. Non si poteva rimanere in sella dopo aver perso il Mondiale. Era in gioco qualche cosa di più, la Nazionale. Non poter andare ai Mondiali sarà davvero brutto, il Mondiale fa parte della nostra vita, chi è che non ha dei ricordi legati ad un Mondiale. E poi c'e' il grave danno economico. Ora - aggiunge Montemurro - bisogna ripartire dalle idee e da programmi nuovi. Noi del calcio a 5 ci stiamo riuscendo. Io seguirei il modello spagnolo dove il calcio a 5 è propedeutico al calcio fino a 14 anni''.