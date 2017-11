Inter: Moratti, scudetto non è utopia

MILANO, 20 NOV - ''Lo scudetto per l'Inter non è utopia ma per scaramanzia è meglio non parlarne. E' una squadra solida che porta a casa i suoi punti con merito e gioca seriamente. Ci si può pensare allo scudetto. Ma va comunque ricordato che siamo partiti con l'idea di arrivare in zona Champions e questo resta l'obiettivo''. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, a margine della serata di premiazione di Sport Movies & Tv 2017 - 35th Milano International Fict Fest, non pone limiti alla squadra nerazzurra, seconda in classifica a due lunghezze dal Napoli capolista. Un inizio stagione che non sorprende Moratti, colpito invece dalle difficoltà della Juventus, ieri sconfitta dalla Sampdoria: ''Mi sorprendono i risultati della squadra bianconera ma dà sempre l'idea di una squadra solida''. E dal mercato di gennaio, Moratti non esclude qualche acquisto importante da parte Suning: ''Sono signori molto generosi quindi, d'accordo con l'allenatore, sono convinto che se ci fosse bisogno uno sforzo lo farebbero''.