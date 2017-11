Carraro: "Rinnovamento classe dirigente"

ROMA, 20 NOV - "Adesso è indispensabile un adeguamento delle regole all'evoluzione del calcio e un rinnovamento della classe dirigente". Franco Carraro, memoria storica dello sport italiano, è stato, oltre che presidente del Coni e della Figc, anche commissario della Federcalcio. Il tono della sua voce al telefono con l'Ansa è palesemente dispiaciuto per la crisi del calcio. "Do atto a Tavecchio - esordisce - del fatto che, avendo verificato l'inesistenza delle condizioni per realizzare i suoi programmi, si è dimesso. Ha dimostrato onestà intellettuale. A questo punto - ribadisce - serve un rinnovamento vero. Spero che i presidenti delle società di serie A e serie B partecipino di più alla vita delle loro Leghe e della Figc: ne trarranno vantaggio il calcio e i loro club".