Snai: Champions, Napoli ultimo appello

ROMA, 20 NOV - Per tenere accesa la speranza non basterà la vittoria. Dopo le ultime disavventure di Champions, e dopo il 2-1 incassato in Ucraina, il Napoli domani sera al San Paolo dovrà battere lo Shakhtar 1-0 o con almeno due reti di scarto. In questo modo ridurrà a tre lunghezze lo svantaggio dagli ucraini, guadagnerà una migliore classifica avulsa, e potrà sperare nell'aggancio all'ultima giornata. Missione possibile per i quotisti Snai, che vedono decisamente azzurro e offrono la vittoria del Napoli a 1,43, con il pari a 5,00 e la vittoria 6,50. Quanto al risultato esatto, il 2-0 e il 2-1 sono i più probabili, a 8,50. Seguono l'1-0 a 9,25 e l'1-1 a 9,75. In ogni caso, i gol non dovrebbero mancare: l'Over si presenta a 1,45, l'Under è ben più improbabile, a 2,60. Lo Shakhtar giocherà con grande attenzione difensiva. Un'attitudine che gli ha permesso di tenere lo 0-0 per 48' a Manchester, prima che il City risolvesse la pratica con due gol nella ripresa. L'eventualità di una 'X' alla fine del primo tempo è a 2,60.